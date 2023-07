Cathy Sáenz se presentó en el canal de YouTube de Christopher Gianotti, donde contó cómo inició su carrera en la TV. Además, reflexionó sobre la maternidad, pues reveló que a los 40 años decidió no ser madre.

Cabe mencionar que Sáenz contó que, a los 33 años, iba a ser madre, pero perdió a su bebé por un aborto espontáneo, por lo que esa experiencia la hizo recapacitar en cuanto a la maternidad.

“Después de eso me dio un poco de pánico tener hijos, porque me di cuenta en este proceso a qué mundo iba a venir, como estaba la generación actual. Fue así que a mis 37, 38, 39 y a los 40 años decidí que no quería tener”, contó Cathy Sáenz.

Luego continuó con: “yo no me veo ahí, aparte en este proceso de perdida y recuperación, también evalúe mucho tener un hijo. Vivo sola, tendré que tenerlo sola, quien me va a ayudar, que se viene, que hay en el mundo”.

Cathy Sáenz afirmó que su decisión sobre no ser mamá, no la hizo sentir mal y que, en la actualidad, se siente “maravillosa”.

“Muchos me dicen que no sé cómo cambia la vida, ser mamá, y seguro que sí, pero mi vida va por otra ruta que también es maravillosa. Además, aprendí a ya no sentirme culpable de no querer ser mamá”, contó.

