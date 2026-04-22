Celine Aguirre dejó ‘La Granja VIP’ por motivos de salud y a un mes de su salida del reality, la actriz se refirió a Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pati Lorena.

En una entrevista con ‘Al Sexto Día’, Aguirre habló de su experiencia en el reality de Panamericana Televisión. La actriz destacó los momentos agradables que vivió cocinando junto a Mónica Torres y Pamela López; sin embargo, también lanzó duras críticas contra algunas de sus excompañeras. Además, afirmó identificarse con el team “Reales” y expresó su deseo de que uno de ellos gane el premio de S/100.000.

La actriz peruana calificó como “víboras” a Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pati Lorena, a quienes acusó de haberse aprovechado de la amabilidad de Mónica Torres. Además, Celine añadió: “ Las otras son unas zorr**, en el buen sentido de la palabra, que tienen todo calculado. Son malozas. Cuando te volteas te clavan un puñal ”.

La gemela de Marisol Aguirre habló de Shirley Arica, con quien tuvo un enfrenamiento: “ Yo no la conozco ni me interesa conocerla. Con lo poco que le he visto, no gracias. Veo que es una persona altanera, además cree que es rebelde. Ya pues, mamita, ya tienes una edad en la que tu rebeldía te la metes ya sabes por dónde ”.

Por otro lado, la intérprete peruana afirma sentirse decepcionada de las actitudes de Pati Lorena.

“ Se me cayó. Siento que le sale una cosa psicopática. Yo he estudiado Psicología y la veo y digo: ‘No es normal que alguien diga esas cosas’. Que tú puedas jugar a la mala, pero llegar a ese nivel de las cosas que le dijo a Pamela, siendo mujer y teniendo hijos, me parece que hay una cosa que no funciona bien en su cabeza. Creo que se han equivocado de diagnóstico. No es Alzheimer, es un poco psicópata la señora ”, agregó.

Otro personaje que recibió críticas fue Renato Rossini Jr.: “ No creo que sea desubicado. Creo que es así. O sea, no ha demostrado otra cosa más que hablar mal de todo el mundo. Me parece pésimo que, por ejemplo, Renato Rossini diga que porque Mónica tiene sobrepeso, es como si no tuviera una pierna. Eso es discriminar ”.