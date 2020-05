¿Eres fan de Avengers? Te comentamos que ahora podrás conocer al Capitán América (Chris Evans) con hacer una donación para recaudar fondos para ayudar a las personas más afectadas por el coronavirus, pandemia que azota al Perú y al mundo.

A través de su cuenta de Instagram, el actor del Universo Cinematográfico de Marvel reveló la dinámica con la que formará parte de esta tendencia.

“#AllInChallenge aceptado. Gracias por incorporarme Chris Pratt, gran causa”, escribió la estrella para posteriormente explicar su actividad.

Y es que al donar desde 10 hasta 100 dólares entrarás a una rifa para tener la oportunidad de conocer virtualmente al actor, así como jugar juegos de mesa junto a sus colegas Vengadores: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Jeremy Renner.

“Nos puedes preguntar lo que sea, vamos a hablar de todo y luego, tal vez, algunos juegos. Yo recomendaría ‘Scattergories’, me he hecho muy bueno en eso, he estado haciendo mucho de eso últimamente, eso lo podríamos resolver. Y yo retaré a Sebastian Stan, Anthony Mackie y al gran Billy Porter”, mencionó la estrella de cine.

Puedes ingresar a este enlace para saber un poco más sobre este reto que se ha vuelto viral en redes sociales.