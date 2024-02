Christian Cueva llamó en vivo al programa ‘Mande Quien Mande’ para reiterar sus disculpas a su esposa por haberle sido infiel con Pamela Franco. Además, negó haber amenazado a Christian Domínguez.

Sobre las amenazas que le habría mandado a Christian Domínguez, el jugador señaló lo siguiente: “Otra cosita que se comentó, yo no soy quien para amenazar a nadie, eso es muy delicado. Para eso, uno tiene que tener seguridad de lo que se dice”.

“Si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora, fue para decirle que se dedique a su familia que yo tengo la mía y no hablamos nada más... (¿por qué lo llamaste?) me comuniqué porque me buscó a mi primero”, agregó.

Comunicado de Cueva

Christian Cueva decidió romper su silencio y utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado luego que Pamela Franco revelara en televisión nacional que tuvo una relación con él en el 2018. Y es que, el futbolista aceptó su error y pidió disculpas a su esposa Pamela López y a sus hijos.

“Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto a ellos, quiero pedir públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. […] no me cansaré de pedir perdón”, se lee en el comunicado.

Asimismo, admitió que conoció a Pamela Franco y consideró como un error la vinculación que tuvo con ella. Además, aclaró que ya no tenía contacto con la cantante desde hace cinco años, tiempo en que dejaron de comunicarse.

“No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor”, menciona el deportista.