Christian Cueva decidió romper su silencio en una entrevista con Andrea Llosa e hizo una serie de revelaciones sobre la madre de sus hijos, Pamela López.

El futbolista reveló un audio de la nana de sus hijos, en el que acusa a la ahora influencer de llegar ebria a su casa, no preocuparse por los pequeños y hasta haber golpeado a una de sus niñeras.

Además, el jugador de Cienciano hizo una fuerte confesión sobre López y su entorno familiar.

“ Yo no tengo contacto con su familia, preferí hacerlo así porque en su momento cuando yo pude juntar a su familia... que también ha tenido sus episodios... No soy quién para juzgar ni nada pero de ella salían todas las cosas que me contaba, de las agresiones que tuvo con su padre, a su madre, yo no estoy afirmando nada... agresiones físicas ”, sostuvo Cueva.

Asimismo, Cueva comentó que Pamela habría agredido a su padre: “ De ella hacia su padre, que lo golpeó y casi pierde la vista. No estoy afirmando nada, estoy contando lo que ella me contó ”, expresó.

Christian Cueva sobre su relación con Pamela López: “Yo no me casé enamorado”

En una entrevista con Andrea Llosa, Christian Cueva confesó que no estaba enamorado de Pamela López cuando se casó con ella. El futbolista afirma que sí quiso a la madre de sus hijos, sin embargo, ese sentimiento se desvaneció.

“En su momento hubo ese amor. Para ser honesto, yo no me caso enamorado. No me caso con los mismos sentimientos de al principio de mi relación. Yo ya tenía mi tercera hijita. Lo primero que hice fue tratar de proteger y fortalecer a mi familia para poder seguir al lado de las personas que en su momento estuvieron conmigo”, expresó.

El jugador de Cienciano indicó que “en ningún momento le fue infiel” a Pamela López.

“La infidelidad que ella habla lo están confundiendo. Yo en ningún momento le fui infiel. Yo lo que sí acepto es que conocí a las personas que no debí conocer porque tenía una familia, eso sí. Conocí a personas vinculadas al espectáculo que era un medio donde yo no pertenecía. Yo sí acepté eso y se lo dije”, manifestó.