Christian Domínguez lamentó que Pamela Franco se haya referido de manera negativa sobre su rol de padre con su pequeña hija.

“ Me da pena que haya respondido de esa forma. Tuve que escuchar lo que dijo y por cómo lo menciona me da pena. No está bien que se exprese de esa forma ”, declaró a Trome.

El cumbiambero resalta que pese a sus defectos, siempre trata de ser un buen padre.

“ Tampoco busco que reconozca el mérito, pero esas cosas no se responden. Es innecesario. A mí me pueden decir mil defectos, pero como hijo o padre trato de ser el mejor. No soy perfecto, pero trato de ser el mejor ”, añadió.

Estas declaraciones se dan luego de que la cantante comentara en un programa televisivo sobre la relación de Domínguez con su hija, dejando entrever que no es la más adecuada.

Franco expresó en anteriores ocasiones su descontento por la actitud de Domínguez tras su separación.

Pamela Franco recordó infidelidad de Christian Domínguez: “Me la hizo bacán”

Pamela Franco se refirió a la infidelidad de Christian Domínguez luego de que varios afirmaran que su nueva pareja Christian Cueva la engañará.

“Yo sí, lo que ya pasó, pasó. ¿Para qué voy a joder ahí?, no voy a perder mi tiempo. Yo sí perdonó la infidelidad, ¿por qué voy a vivir de rencores? La otra persona va a estar con una y con otra, y yo voy a estar en toda la amargura, no. Ahora la pregunta es, ¿seguirías con una persona que te ha sido infiel? La verdad me siento muy rica y no estoy para perder el tiempo”, respondió la cumbiambera en una entrevista con Giovanna Valcárcel en radio Panamericana.

Luego, le consultaron a la cantante si había “ampayado” a sus exparejas siéndole infiel, en alusión a su pasada relación con Domínguez.

“Me la hizo bacán, me hizo el avión, no me di cuenta. Lo tuve que ver cómo se movía y le dije: tienes suerte, porque tenía algo que otros que me engañaron no tenían, ese vínculo (una hija); te salvaste, le dije, sonó la campana y mi hija es lo más importante. Me engañaron a mí, a mí como mujer, yo perdí a la pareja, pero mi hija jamás va a perder a su papá. Él (Christian) cumple como padre”, sostuvo.