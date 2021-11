Christian Domínguez se refirió a la relación que tuvo hace unos años con su expareja, la bailarina Isabel Acevedo, quien recientemente salió ganadora en “Reinas del Show”, programa que conduce Gisela Valcárcel.

Como se sabe, Christian Domínguez dejó a su ex Karla Tarazana e inició una relación sentimental con Isabel Acevedo. Posteriormente, el cumbiambero repitió la misma historia e inició una relación con Pamela Franco.

Precisamente, en el programa “América hoy”, Ethel Pozo saludó la coronación de Isabel Acevedo en “Reina del Show” y refirió que a pesar del error que significó la relación sentimental que la bailarina mantuvo con Christian Domínguez, ello no sepultó en su carrera artística de “Chabelita”.

No obstante, cuando Christian Domínguez fue consultado al respecto, el cantante corrigió a Ethel Pozo, pues refirió que si bien cada persona tiene su manera de pensar y hay libertad de expresión, los únicos que pueden opinar de si fue un error o no son él e Isabel Acevedo.

Para el cumbiambero, la relación que tuvo con Chabelita no fue un error sino un aprendizaje de vida. “Considero que ya si son errores o no, eso debe quedar simplemente entre dos personas. No necesariamente para ambos puede ser lo mismo, de repente alguien puede decir ‘a mi me sirvió' y el otro ‘no me sirvió'”, indicó Christian Domínguez.

Christian Domínguez dijo que no fue un error su relación con Isabel Acevedo. (Foto: Instagram)

“Te das cuenta es algo muy personal, porque a veces uno termina la relación y considera que no fue un error y decimos bueno son etapas, no se dieron (las relaciones), pero no fue un error, porque de eso tú aprendes cosas” , subrayó.

Christian Domínguez sobre triunfo de Isabel Acevedo

Milena Zárate

Vale mencionar que al parecer Milena Zárate no aguantó que Isabel Acevedo dijera que ha ganado con nombre propio “Reinas del Show” y le recordó que si es conocida es gracias a su polémico romance con Christian Domínguez, pues fue acusada por Karla Tarazona de meterse en su relación con él.

Isabel Acevedo fue coronada en "Reinas del show". (Instagram)

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO

Boji: El perro ‘influencer’ que causa sensación en Turquía

Boji, el perro más famoso de Estambul, se ha ganado los corazones de muchos fans alrededor del mundo.