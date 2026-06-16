El abogado de Christian Domínguez y Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, informó que hoy se ingresará la demanda por difamación presentada por el cumbiambereo contra contra Melanie Martínez, mientras que la próxima semana lo hará contra Pamela Franco.

Ello se da luego de que ninguna de las dos se rectificara tras la carta notarial enviada por el cantante.

“ Es una querella por difamación, se va a acreditar al juez los daños ocasionados, ya sea en el ámbito laboral, reputación del señor y psicológico ”, señaló el letrado a Trome.

En ese sentido, el abogado señaló que en las próximas semanas también se presentarán las demandas de Karla Tarazona contra Melanie Martínez y Pamela Franco.

Karla Tarazona y su drástica medida con orquesta de Christian Domínguez por temor a infidelidad: “Los tengo con GPS”

Karla Tarazona llamó la atención al sincerarse sobre su relación con Christian Domínguez. Aunque aseguró confiar en el cumbiambero, reveló que tomó ciertas precauciones con el fin de prevenir nuevos escándalos que puedan afectar a su matrimonio.

Los recién casados reaparecieron en la pantalla chica a pocas semanas de su boda civil. Sin embargo, una confesión de Tarazona se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

En medio de la entrevista a La Gran Orquesta Internacional, los conductores abordaron un tema relacionado con la confianza que Karla Tarazona mantiene hacia quienes rodean a Christian Domínguez. La pregunta no pasó inadvertida, considerando los antecedentes mediáticos del líder de la agrupación.

Tarazona explicó que quienes estuvieron vinculados a las antiguas controversias ya no forman parte de La Gran Orquesta Internacional. En ese contexto, contó que puso en marcha mecanismos de supervisión con el objetivo de tener un mayor control sobre las salidas y presentaciones del grupo.

“ (¿También los fiscalizas a ellos para que no lo lleven por malos pasos?) Todos los tengo con GPS, antes de cada partida y cada regreso reviso el bus e inspecciono qué hay ”, aseguró.

La conductora contó que tomó la decisión de colocar imágenes de las esposas y parejas de los músicos dentro del bus de la agrupación, como una curiosa forma de mantenerlas presentes. Su comentario provocó carcajadas inmediatas entre los miembros del grupo.

“ Les he mandado a poner las fotos de sus parejas en todos los asientos (...) ”, manifestó entre bromas.

Asimismo, generó atención la mención a quienes habrían acompañado o facilitado situaciones comprometedoras en antiguas polémicas amorosas protagonizadas por el líder de La Gran Orquesta Internacional.

“ Debo decir que en esta era todos los alcahuetes se fueron (...) Solitos se fueron, sin que los boten ”, agregó.