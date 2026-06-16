Jefferson Farfán volvió a pronunciarse en redes sociales en medio de la controversia por el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a Magaly Medina. El exfutbolista utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia con un mensaje dirigido a la periodista.

En su publicación, la ‘Foquita’ escribió: “ Ahora pides privacidad y respeto, lo que nunca hiciste ”, acompañado de un emoji de sorpresa. Asimismo, agregó la frase: “ Ya mucho bla bla bla… ”.

No obstante, lo más comentado de su mensaje fue la interrogante respecto al proceso judicial que lo vincula con la conductora.

“ El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más tan simple. Sí o no ”, manifestó Farfán.

Si bien Jefferson Farfán no aludió de manera directa a Magaly Medina, su publicación apareció horas después de que la conductora abordara el tema en su programa. La historia estuvo musicalizada con el tema “Alimaña” del Grupo 5.

La nueva publicación del exfutbolista se produjo después de que Magaly Medina respondiera a las críticas sobre un presunto incumplimiento de las labores comunitarias dispuestas por el Poder Judicial. En una reciente edición de “Magaly TV La Firme”, la periodista rechazó dichas acusaciones y afirmó que viene cumpliendo con la medida.

En su defensa, la ‘Urraca’ puso en duda las declaraciones de Farfán sobre la supuesta entrega de pruebas a las autoridades.

“ Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial ”, sostuvo.

La conductora también señaló que su defensa legal iniciará acciones para acceder al material que presuntamente habría sido presentado ante la magistrada a cargo del caso.

“Yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, aseguró.

Posteriormente, la periodista dijo que detrás de las acusaciones habría una intención de exponerla públicamente: “ Él lo que quiere es eso, la humillación. Esa es parte de su revancha personal y el servicio comunitario no se hizo para eso ”.