Pamela Franco y Christian Domínguez se presentaron a través de una videollamada en el programa En Boca de Todos tras anunciar en redes sociales que se convertirán en padres.

Durante la entrevista, la bailarina negó que tenía la intención de ocultar su embarazo, pero estaba pasando por problemas emocionales.

“No es un tema de ocultar, lo hemos deseado un montón, si no que era un tema emocional”, contó Pamela.

Asimismo, reveló que tiene cinco meses de embarazo, pero todavía no se animaban a dar a conocer la gran noticia.

“Tengo exactamente 5 meses (de embarazo)” , contó la también cantante respondiendo la pregunta de Carloncho.

Christian dio detalles sobre los difíciles momentos que pasan ellos, ya que tanto él como Pamela, se sentían decepcionados cuando la prueba de embarazo arrogaba negativo.

“ En dos oportunidades parecía que estaba embarazada, pero no. Se hacía la prueba y la decepción era tan grande que ya no se hizo la prueba . Cuando se hizo el examen por tercera vez, no lo hicimos como lo teníamos planeado”, expresó el cantante

ANUNCIAN EMBARAZO EN INSTAGRAM

Christian dio la noticia de que volverá a ser padre en su cuenta de Instagram, mostrando una serie de fotos junto a Pamela y la ecografía de su bebé.

“Te deseamos tanto, te esperábamos con muchas ansias, rezamos mucho por ti para que bendigas nuestras vidas, nuestra familia ... No sabes aún lo que significas para tus papitos, te amaremos tanto pero tanto”, es puede leer en el post que compartió Christian Domínguez.

Luego continúa con: “la familia entera está muy feliz con tu llegada, cambiaste nuestras vidas, prioridades y empezamos a sentir un amor incondicional.... Gracias Dios por tan hermoso regalo, gracias a Doña Asunción por las bendiciones ( seguiré cumpliendo lo que le prometí), gracias mi Princesa por hacerme tan feliz, por llenar mi vida de paz y tranquilidad”.

Por su parte, Pamela Franco agradeció a Dios por lo que siempre le pidió. Además, lamentó que su madre no esté junto a ella en estos momentos de felicidad.

“Después de perder el motivo de mi vida gracias a Dios llega la bendición más grande, es inexplicable lo que siento... lo deseamos tanto, le pedimos a Dios con todo el corazón y él nos escuchó... sus tiempos son perfecto y sabe el porqué de todo. Ahora puedo decir que soy muy feliz, tanto que no me cabe el pecho... mi felicidad no es completa por que no estas tu mami, pero sé que siempre estarás acompañándome y sobre todo guiándome”, se lee en el post de Instagram de la bailarina.

