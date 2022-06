El conductor de ‘América hoy’, Christian Domínguez mostró su fastidio en pleno programa en vivo contra la psicóloga Lizbeth Cueva, luego de que ella calificara como “patológica” la actitud del cantante al dejarse bañar por su pareja Pamela Franco.

Todo ocurrió cuando en el programa se explicaba el tipo de mujer que existe, tocó el turno de la ‘Mujer maternal’ y para ejemplificar se presentó una imagen en la que se decía que Pamela Franco baña al cantante tres veces a la semana.

“Esa es una mala información porque no son tres veces son cuatro (que Pamela lo baña) porque al cuarto día me estoy yendo de viaje y yo baño a María Cataleya”, explicó el cantante. A lo que Janet Barboza pidió la intervención de la especialista.

“Es patológico”

“Esto es patológico, que te estén bañando, por Dios”, expresó Lizbeth Cueva. De inmediato, Christian Domínguez mostró su fastidio por el comentario de la psicóloga y respondió: “Usted hable lo que tenga que hablar y no se meta en mi relación. Yo baño a mi hija todos los días y ella (Pamela) me baña a mí todos los días, así las cosas, claras”.

La psicóloga se sorprendió por la actitud del cantante y replicó: “En todo caso tiene que bañar a tu hija, no a ti”, pero el cantante insistió: “A mis hijos los baño yo, pero ella me baña a mí, se acabó, y no me voy a dejar de talquear”.

Estos dimes y diretes entre el cantante y la psicóloga causó sorpresa entre los demás conductores, sin embargo, Edson Dávila fue el único que defendió a Domínguez: “Esas cosas si le gustan hablar a Lizbeth para otras cosas se queda callada”, dijo entre risas.

