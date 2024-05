Yahaira Plasencia recibió duras críticas al enviar un emotivo mensaje a Yola Polastri en el programa ‘Al Sexto Día’. Tras presentar un reportaje de la carrera de la popular ‘Chica de la Tele’, la salsera le deseó pronta recuperación a la animadra infantil, quien se encuentra en UCI luego de sufrir un infarto cerebral.

“Yola, queremos verte fuerte, queremos verte sana, queremos verte bien para que puedas volver a los escenarios y alegrar no solamente a los niños, sino que a los papás de familia. [...] Desde aquí toda la fuerza y que Dios pueda darte esa sabiduría para que te recuperes pronto. Un beso para ti, nuestra querida Yola Polastri”, sostuvo la cantante sorprendiendo por la frase final.

Posteriormente, muchos cibernautas arremetieron contra Yahaira Plasencia por no usar adecuadas palabras para hablar de la salud de Polastri.

“La sabiduría la necesita ella, mucho habla, pero no dice nada”, “¿Y qué tiene que ver la sabiduría con que se recupere?”, “Cada vez peor”, “Que Dios te dé sabiduría a ti, para que te ilumine y sepas conducir”, “Que te dé sabiduría a ti para que aprendas a expresarte mejor”, fueron algunos de los comentarios.

Yahaira Plasencia a Magaly Medina: Tanta estupidez que habla, ni en su canal la quieren

Yahaira Plasencia decidió desmentir a Magaly Medina, quien afirmó que habían despedido a la cantante de ‘Al Sexto Día’. Mediante sus historias de Instagram, la salsera aseguró que continúa en el programa de Panamericana TV.

“Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito la verdad”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

En ese sentido, Yahaira le pidió a sus seguidores que no le crean a la ‘Urraca’, además, mencionó que no quieren a la periodista ni en su canal.

“También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad”, añadió.

