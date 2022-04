En la última edición de Estás en Todas, Christian Domínguez fue entrevistado para hablar sobre todos los looks que tuvo a lo largo de su carrera artística. Durante su relato, el cantante reveló que quería parecerse al actor Mario Cimarro, conocido por su interpretación de Juan Reyes en la telenovela “Pasión de Gavilanes”.

“Uno de los motivos es que me gustaba mucho el look de Mario Cimarro, es más, uno de mis personajes en televisión, que salió en series, fue con el look de Mario Cimarro”, expresó el cantante.

“Comencé a entrenar y el cabello largo porque quería parecerme porque me gustaba, me gusta cómo se ve (...) es súper cómodo, yo soy bien comodín”, confesó el artista.

Pamela Franco sobre una infidelidad: “lo perdonaría a él, pero como me amo a mí, no podría estar con él”

Las cámaras de Magaly Medina abordaron a Pamela Franco para consultarle sobre su relación con Christian Domínguez y si perdonaría una infidelidad por parte del cantante.

“Yo lo perdonaría a él, pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonarlo no significa estar juntos, él lo tiene bastante claro, igual él conmigo, porque la infidelidad puede ser de los dos lados”, dijo.

Pamela explicó que si en algún momento decide separarse de Domínguez por alguna falta de respeto, no lo “odiaría”, puesto que tiene una hija con él.

“No me pelearía con él porque yo decidí tener una hija y lo voy a ver todos los días de mi vida, así que para qué vivir con sentimientos negativos”, expresó.

Luego continuó con: “además el que se porte mal, se lo pierde, uno tiene que saber lo que vale, nada más. Soy trabajadora, cocino, lavo, todo hago, nadie lo va a bañar, nadie”, recalcó.