En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó “su humilde opinión”, al ver los videos de TikTok de Melissa Paredes y de su actual pareja Anthony Aranda. Cabe mencionar que la conductora de TV afirmó que fue mala decisión de la modelo de dejar a Gato Cuba, pues él tiene un trabajo estable y le daba sus gustitos.

“Su historia, que ya aburre. Ahora ella se puso a cantar una de la Pantoja (...) cómo va a decir que se ha enamorado de un ser divino, el activador no es un ser divino, no te pases (...) cambia el tema para tu karaoke (...) la comparación es odiosa (...) alguien debe de estar tonta para cambiar al Gato Cuba por el activador, a un hombre que tiene buen empleo, que es buen papá uno que no tiene y que la escucha cantar”, expresó Magaly.

“Soy honesta, a él lo quiero y a ti te he olvidado”

Nuevamente en medio de la polémica. La expresentadora de televisión Melissa Paredespublicó un peculiar video en sus redes sociales que generaron la rápida reacción de los internautas.

En las imágenes se observa y escucha a la exesposa del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cubainterpretar el conocido tema musical “Así fue”, canción popularizada por la artista Isabel Pantoja.

Dicho video ocasionó que distintos usuarios en internet especularan sobre una posible indirecta de la también influencera su expareja, a quien presuntamente le fue infiel con el bailarín Anthony Aranda, su actual pareja.

“Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos”, se le escucha cantar a Paredes mientras Aranda permanece a su lado durante unos instantes.