Christian Domínguez aseguró que ya no quiere saber más del carro con el que fue ampayado con la rubia Mary Moncada. Según el cantante, quiere vender el vehículo bautizado como el ‘auto rana’.

El cumbiambero estuvo en el podcast Ouke del canal de YouTube de Carlos Orozco y habló sobre varios temas, incluyendo su último episodio de infidelidad.

Esto sucedió cuando le preguntaron por el auto en el que había llegado al estudio.

“ Si estás pensando que es ese carro, no es ese carro, aparte que tengo que venderlo, está salado ”, sostuvo Domínguez.

Karla Tarazona asegura que Christian Domínguez no es el amor de su vida: Lo veo como un amigo

Karla Tarazona afirmó que Christian Domínguez no es el amor de su vida, además, destacó el labor de padre del cumbiambero.

“Pienso que el amor de mi vida todavía no ha llegado... (a Christian) lo veo en estos momentos más como amigo. Lo que pasa es que mucha gente no entiende lo que él ha venido pasando. No soy una persona indolente, no soy una persona que te ve en el piso y va a saltar encima de ti”, sostuvo Tarazona en el podcast ‘Hablando con la Yaha’.

Asimismo, la conductora de ‘Préndete’ revela que ha visto que el cantante ha cambiado para bien.

“Trata de ser mejor cada día y yo no soy capaz de verlo en el piso y saltar encima de él como lo hace todo el mundo. Sé que se portó pésimo conmigo, pero lo que más voy a valorar es que nunca hizo ninguna una diferencia entre mis hijos”, señaló.

“Con los años está dedicado más a sus hijos. Veo que él quiere hacer las cosas bien. No solo es una persona importante para mí, sino también para mis hijos. Ellos lo ven así (como una figura paterna), incluso a veces tienen más confianza en hablar cosas de ellos con él que conmigo”, añadió.

Además, Karla reconoce que vivió un difícil momento cuando se separó de Christian pero manifestó que ya cerró ese capítulo cuando él le pidió disculpas.

“Yo creo que el momento más complicado y doloroso que tuve en mi vida fue cuando me separé de Christian Domínguez. Yo necesitaba ese cierre y se lo dije a él, era tan complicado decir ‘sí pues, la fregué, metí la pata, perdóname’”, concluyó.