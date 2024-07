José Peláez le reveló a sus seguidores que se convertirá en padre por primera vez. El conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ anunció esta noticia en su cuenta de Instagram y automáticamente recibió las felicitaciones de figuras de la farándula, además de sus fans.

En un emotivo video, Peláez relató las numerosas maratones que ha corrido junto a Alejandra, su esposa, y al final del clip, sorprendió a sus fans al mostrar las primeras imágenes de la ecografía de su bebé.

“ Se viene la maratón más bonita de todas ”, escribió el presentador de TV, confirmando así que se convertirá en padre.

José Peláez se quiebra al recordar a su padre: Estuvo 13 años preso en Cuba por ayudar a muchas personas

En una edición dedicada al Día del Padre en ‘El Gran Chef Famosos’, José Peláez decidió relatar le emotiva historia de su padre, José Manuel Peláez, y resaltó la influencia que tuvo su progenitor en su vida.

“Mi papá estuvo 13 años en Cuba. Él fue preso político. Él fue un héroe para muchas personas. Hubo muchas personas que inclusive él logró sacar de Cuba, personas que estaban siendo perseguidas, personas que iban a matar o personas que iban a tener problemas. Él ayudó a muchas personas y por ese motivo él terminó quedando preso durante 13 años”, sostuvo el querido conductor de TV.

Asimismo, Peláez contó lo complicado que fue para su padre pasar varios años tras las rejas, sin embargo, nunca dudó en darle afecto a su hijo.

“Me cuesta mucho imaginar el trauma que te puede generar todo eso y a pesar de los grandes traumas que pudo haber tenido mi papá mi papá siempre fue una fuente inagotable de amor. Siempre me sentiré muy orgulloso del padre que tuve y por eso digo que si llego a ser la mitad de buena persona que él fue me daré siempre por satisfecho. Así que donde quiera que estés, te quiero mucho papá”, concluyó.