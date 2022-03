El cantante Christian Domínguez se mostró afectado tras las declaraciones de Isabel Acevedo y respondió fuertemente en el programa “América Hoy”, donde confirmó que la popular ‘Chabelita’ le dio a elegir entre su hijo o ella.

En la reciente emisión del programa matutino de América TV, el cantante de cumbia habló fuerte y claro, y contó el verdadero motivo sobre el fin de su relación con la popular ‘Chabelita’.

“Mi relación (con Isabel Acevedo) termina porque efectivamente me da a escoger entre estar a mi niño o entender que no voy a estar con mi niño si es que tengo una vida con ella”, contó Domínguez.

“Definitivamente, no hay punto de comparación... Ese día murió. Tu no puedes cambiar tus sentimientos en un día, el sentimiento hacia un ángel, hacia mi hijo nunca va a cambiar”, agregó el cantante de cumbia, quien se mostró alterado durante su declaración.

Asimismo, Christian Domínguez también señaló que el prefirió seguir el consejo de su madre y se quedó callado, pero ahora se arrepiente de haber guardado silencio y no haber dicho lo que realmente sucedió.

“Si no lo dije en su momento es porque hubiera sido lapidante, fue porque así me digan lo que me digan prefiero quedarme callado. Si vas a darme insinuaciones que estoy mintiendo respecto a eso, hay que ser inteligente, sobre todo en televisión”, precisó.

