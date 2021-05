Christian Domínguez sobre Ángelo Fukuy: “En cámaras tengo que saludarlo por temas de cortesía” (VIDEO)

Christian Domínguez señaló en el programa ‘América Hoy’ que tiene que saludar en cámaras de televisión a Ángelo Fukuy, ex integrante de ‘Gran Orquesta Internacional’, luego que sus compañeros de conducción le consultaron sobre este tema.

“Hay que ser sinceros y verdad, el saludo no se le quita a nadie, pero la persona tiene que saber que no se puede acercar, osea tú no puedes ser hipócrita y saludarte con alguien que no puedes acercarte porque no hay una cercanía, es como burlarse de mi. En cámaras tengo que saludarlo por un tema de cortesía, hay que ser profesional ante todo”, dijo Christian Domínguez.

Recordemos que tras protagonizar una serie de dimes y diretes con su excompañero de orquesta Ángelo Fukuy, Christian Domínguez se quebró al hablar sobre las fuertes declaraciones que ha hecho Fukuy como representante de su nueva orquesta ‘Zona libre’.

“Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos”, comentó Domínguez visiblemente afectado en una entrevista con la ‘Chola Chabuca’.

Asimismo, Christian Domínguez calificó de “triste” la forma en que sus excompañeros salieron de ‘Gran Orquesta Internacional’.

“A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón”, expresó entre lágrimas.

