Christian Domínguez fue presentado por Gisela Valcárcel como uno de los participantes de la nueva temporada de El Artista el Año. Esta vez, el cumbiambero buscará consagrarse, derrotando a Yahaira Plasencia, César Vega, entre otros.

En conversaciones con la prensa, la pareja de Pamela Franco contó cómo lo convencieron para estar en esta nueva temporada, pues recordemos que él también forma parte de América Hoy.

“Me emociona pisar la pista, aunque yo creo que cantando es más fácil que bailando, pero sí complicado. Bueno, tenemos al mismo jefe, hay que darle”, dijo Domínguez al recalcar que fue la popular ‘señito’ quien lo convenció de estar en el reality de baile y canto.

Christian Domínguez también comentó sobre su competencia, aclarando que nunca ha competido con César Vega. Además, ya dejó en claro que llegará hasta la final.

“Nunca he competido contra César Vega, va a ser un placer. Ya me tocará cumbia o salsa a mí, estoy dispuesto a llegar a la final, siempre doy pelea, sea contra todo el mundo. No es un tema de miedo, siempre con respeto al rival, mi rival soy yo mismo. Tengo que ir mejorando a lo que el jurado quiere”, remarcó.

