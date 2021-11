La hija mayor de Christian Domínguez y su expareja Melanie Martínez cumple 13 años este sábado 13 de noviembre. La pareja de padres no dudó en utilizar las redes sociales para dedicarle emotivos mensajes a su hija.

A través de sus historias de Instagram, su madre Melanie Martínez compartió un collage de fotos de la hija que tuvo fruto de su relación con el cumbiambero.

Christian Domínguez y Melanie Martínez se unen por los 13 años de su hija. (Foto: Instagram)

“Feliz cumpleaños mi princesa hermosa, te amo con toda mi alma”, se lee en la fotografía que publicó Melanie Martínez, a la que su hija respondió con un “gracias mami”.

Por su parte, Christian Domínguez también utilizó sus historias para publicar una instantánea junto a su hija de 13 años y la menor de sus hijas.

Christian Domínguez y Melanie Martínez se unen por los 13 años de su hija. (Foto: Instagram)

“Se nos unió la manito mayor… la cumpleañera”, escribió el cantante de ‘Gran Orquesta Internacional’, quien también contó que está preparando una pequeña sorpresa para su hija.

“Hoy es el cumpleaños de mi pequeña, cumple 13 años y estamos haciendo algo aquí por la casita, pero eso es para cuando venga. Ha salido a distraerse”, contó la pareja de Pamela Franco.

Christian Domínguez habló sobre su relación con Isabel Acevedo

Christian Domínguez se refirió a la relación que tuvo hace unos años con su expareja, la bailarina Isabel Acevedo, quien recientemente salió ganadora en “Reinas del Show”, programa que conduce Gisela Valcárcel.

En el programa “América hoy”, Ethel Pozo saludó la coronación de Isabel Acevedo en “Reina del Show” y refirió que a pesar del error que significó la relación sentimental que la bailarina mantuvo con Christian Domínguez, ello no sepultó en su carrera artística de “Chabelita”.

No obstante, cuando Christian Domínguez fue consultado al respecto, el cantante corrigió a Ethel Pozo, pues refirió que si bien cada persona tiene su manera de pensar y hay libertad de expresión, los únicos que pueden opinar de si fue un error o no son él e Isabel Acevedo.

Para el cumbiambero, la relación que tuvo con Chabelita no fue un error sino un aprendizaje de vida. “Considero que ya si son errores o no, eso debe quedar simplemente entre dos personas. No necesariamente para ambos puede ser lo mismo, de repente alguien puede decir ‘a mi me sirvió’ y el otro ‘no me sirvió’”, indicó Christian Domínguez.

