En una nueva entrevista con Billboard, la cantante Christina Aguilera contó los inicios de su carrera y también recordó que hubieron personas que no la apoyaron, ya que no pensaron que no llegaría tan lejos en la industria latina.

Según Billboard, el disco Mi Reflejo (único de la cantante en español) llegó a ser número uno en el top de álbumes latinos y el top de álbumes pop latinos en las listas. También le dio un Latin Grammy como Mejor Voz en Álbum Pop.

“Fue una cosa hermosa haber experimentado el éxito en mercados diferentes y poder tener unos fans tan diversos que crecieron apreciando lo que soy” compartió la cantante. “Mi mensaje, como en toda la música, es sobre no tener miedo al explorar quién eres. Nunca es muy tarde para abrir una nueva puerta. Aunque sea aterrador explorar un nuevo territorio que no sea tu idioma nativo, no borra lo que soy y como quiero expresarme en todos los aspectos de lo que me intriga e inspira”.

SOBRE SU APELLIDO

La cantante reveló que los grandes de la industria le aconsejaron que cambie de nombre, ya que era muy largo y también ‘étnico'

“Recuerdo cuando estaba por primera vez, hubo un gran debate a mi alrededor sobre cambiar mi apellido porque todos los hombres de negocios a mi alrededor pensaron que era demasiado largo, demasiado complicado y demasiado étnico”, dijo a la publicación.

La artista dijo que siempre había estado en contra de la idea, pero que concretaban reuniones para proponer la adopción de nombres alternativos. En este caso, el apellido Aguilera proviene de su padre, nacido en Ecuador.

“Una opción era ‘Christina Agee’, pero obviamente no iba a suceder”, informó la cantante. “Apreté el pie contra la idea, quería representar quién era realmente. Ser latino es parte de mi entrenamiento y de quién soy. He estado luchando por mi apellido toda mi vida “.