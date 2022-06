Christopher Gianotti estuvo presente en el canal de de YouTube de Chiquiwillo, donde contó algunos detalles poco conocidos de su carrera. Además, el actor también se refirió sobre los problemas que tuvo en el pasado con Rodrigo González.

“¿Qué pasó con el señor Rodrigo? Yo me acuerdo que estabas en un programa ‘Hola a todos’ y ‘Peluchín’ estaba en ‘Amor, amor, amor’ y soltó un comentario: Christopher Gianotti conduciendo es como masticar vidrios”, preguntó Chiquiwillo.

“Cuando yo trabajaba en Frecuencia Latina, él entra a trabajar en ‘Amor, amor, amor’ que era de Carlos Cacho. Nunca hubo una amistad, pero siempre que nos encontramos en los pasadizos, estuvo invitado en mi programa, me invitaban a cada rato a su programa para ser jurado (...) Había una relación laboral sana, normal como cualquiera”, respondió Gianotti.

Luego continuó con: “de pronto cuando yo me voy a otro canal es cuando empiezan los cuchillos. Lo que yo digo es tú me puedes caer bien o me puedes caer mal, pero si me caes mal, a mí me importa un c#$%lo si es que yo estoy en la misma casa. No voy a esperar a que te vayas a otro lado para machacarte (...) Entre en dimes y diretes con él y de eso me arrepiento” .

“Lo único que tengo que decirle a él es que, si lo que tiene para darme, para darle al público es eso, es solo los comentarios sobre mí y los recibo con amor. Lo que él me desee a mí, se lo deseo a él multiplicado por tres. No tengo ningún tipo de intensiones de seguir con esta pelea”, expresó.