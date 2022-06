Lo contó todo. A través de sus redes sociales, Nicola Porcella arremetió contra Esto es Guerra y con diversas marcas que, según él, le prohibieron su regreso al reality de competencia.

“Sí mamá, estoy en Reto 4 Elementos”, escribió Nicola Porcella en Instagram Stories. Luego, hizo un peculiar agradecimiento a Esto es Guerra y a las marcas.

“Un agradecimiento especial a esa productora que me dio la espalda, al canal que habló cosas de mí cuando sabía la verdad y habíamos hablado, a esas dos marcas grandes que prohibían mi ingreso dejándome sin trabajo para mantener a mi familia”, se lee en Instagram.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

Nicola Porcella anuncia que se quedará a vivir en México: “La idea es quedarme allá”

Nicola Porcella se encuentra en Perú por unos días mientras apunta a internacionalizarse, pero esta vez ya con el objetivo de quedarse a vivir de forma permanente en México, país en el que ha conseguido trabajo y donde se siente feliz.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el exintegrante de “Esto es guerra” contó que ya vendió todas sus cosas en Perú y que se encuentra en medio de las negociaciones para su nuevo departamento en México.

“La idea ya es radicar allá, vendí todos los carros acá, estoy viendo lo del departamento que es más complicado, pero también estoy negociando un ‘depa’ donde voy a vivir allá. La idea ya es quedarme en México”, contó Porcella.

“Llevo 3 años, me ha ido súper bien. Llegué por ‘Guerreros’ y este año acabo de grabar ‘Reto 4 Elementos’. Va a salir en Estados Unidos por UniMás y después sale en Televisa, me fue muy bien. Es el reality más importante en México, feliz que me hayan tomado en cuenta”, añadió el chico reality.