El dúo favorito del público, Chyno y Nacho, anuncia su esperado regreso a Lima con un show que promete ser inolvidable. La cita será el próximo 9 de octubre en Costa 21, y las entradas estarán disponibles en preventa este 30 de abril y 1 de mayo desde las 10:00 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas del Banco Falabella.

Considerados uno de los dúos más importantes e influyentes en la historia de la música latina, Chyno y Nacho —conformado por Jesús “Chyno” Miranda y Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza— han logrado trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global que ha conectado con millones de fans en todo el mundo.

Desde sus inicios, dominaron los rankings musicales con una propuesta única que fusiona sonidos tropicales y urbanos, dando vida a himnos generacionales como “Mi Niña Bonita” y “Andas en Mi Cabeza”. Su impacto en la industria los llevó a obtener importantes reconocimientos internacionales, incluyendo un Latin GRAMMY y múltiples Premios Lo Nuestro y Premios Juventud, consolidándose como referentes absolutos del género.

Chyno y Nacho confirman su regreso al Perú para un concierto especial. (Foto: Difusión)

Chyno y Nacho, tras su separación en 2017, ambos artistas emprendieron caminos individuales que enriquecieron su crecimiento personal y artístico. Sin embargo, su reencuentro marcó el inicio de una nueva etapa llena de madurez, resiliencia y evolución, reconectando no solo entre ellos, sino también con el público que nunca dejó de apoyarlos.

Este 2026, presentan “Radio Venezuela”, un ambicioso proyecto que simboliza su regreso definitivo. Más que un álbum, es una carta de amor a su país, reuniendo a diversos artistas venezolanos dentro y fuera de su territorio, celebrando la identidad, la nostalgia y la conexión de toda una diáspora. Hoy, Chyno y Nacho no solo regresan como dúo, sino como un movimiento cultural que busca exaltar la música venezolana y conectar generaciones a través de su historia, su evolución y su legado.