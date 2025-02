La cantante peruana Cielo Torres anunció que este año lanzará un nuevo disco de salsa, el cual incluirá colaboraciones con diversas artistas. Entre las invitadas, su equipo ya ha establecido contacto con Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt para que formen parte del proyecto.

“He sido osada al llamar a algunas compañeras para hacer una colaboración. He puesto mis velitas para que me acepten. Aún estamos en conversaciones, pero todo depende de ellas”, declaró Torres, quien asistió recientemente a la obra musical Paran Paran Pam Pam en el Parque de las Leyendas.

Torres destacó que mantiene una relación cordial con sus colegas y recordó que el año pasado tuvo mayor cercanía con Yahaira Plasencia tras coincidir en eventos internacionales como los Premios Juventud y los Premios Heat.

Sobre la posibilidad de incluir a Plasencia y Darcourt en su álbum, la cantante expresó su entusiasmo y pidió el apoyo del público. “Ustedes tienen que cruzar los dedos y prender las velitas para que eso suceda. La idea es unirnos por la salsa peruana”, comentó.

Responde a las declaraciones de Josimar

Torres también fue consultada sobre la reciente afirmación de Josimar, quien señaló que prefiere a Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia. En respuesta, la cantante consideró que estas comparaciones no son adecuadas.

“Hay que tener cuidado con las declaraciones que damos. No podemos ponernos de un lado o del otro respecto al trabajo de nuestros compañeros. Cada uno tiene una lucha diferente y no deberíamos comparar carreras, especialmente entre mujeres. Sentí que no debió suceder”, opinó.

Apoyo al teatro en el Perú

Además de su carrera musical, Torres resaltó el crecimiento del teatro en el país y elogió la puesta en escena de Paran Paran Pam Pam, que se presenta en la Carpa Teatro de las Estrellas del Parque de las Leyendas.