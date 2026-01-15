Clara Seminara anunció que no seguirá adelante con el proceso judicial que inició contra el cómico Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, por una denuncia de tocamientos indebidos. La artista explicó que tomó esta decisión tras enterarse del delicado estado de salud del humorista.

Según señaló, ya informó de su decisión a su abogado y resolvió desistir de la denuncia por razones humanitarias, al considerar que el denunciado no se encontraría en condiciones físicas para afrontar un proceso judicial.

“ Sé que lleva tiempo en mal estado (...) Si no está físicamente bien para poder asumir un juicio, prefiero no seguir con eso, así que ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso ”, declaró a Trome.

Seminara afirmó que no guarda rencor ni sentimientos de odio hacia Espejo y precisó que decidió presentar la denuncia al considerar que se trató de una falta de respeto que debía hacerse pública.

“ Él me faltó el respeto y yo lo denuncié. Eso fue todo lo que pasó, pero yo no busco vengarme ni nada por el estilo. Yo solo esperaba que él me pida disculpas por lo que hizo, sin embargo, también dieron a entender que inventé las cosas y nunca se me trató como lo que soy, una víctima ”, agregó.

Finalmente, la actriz expresó su deseo de que Enrique Espejo logre recuperarse y pueda seguir adelante con su vida.