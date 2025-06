Entre Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar existe una gran amistad. Durante la grabación de un podcast, la “Ñañita” reveló que él la llama por teléfono.

Portocarrero confesó que a veces conversa con el cantante y ella se queda angustiada cuando le cuenta que se va al Centro de Lima sin seguridad, a pesar de que ha sido víctima de extorsiones.

“ Yo me quedo preocupada cada vez que me llamas y me dices: ‘Me estoy yendo al Centro de Lima’ y lo primero que te digo es: ‘¿Dilbert con quién estás?’, y me dices: ‘Solo’. Dios quiero temblar. Santísimo Dios “, manifestó.

Dilbert Aguilar defiende su amistad con Claudia Portocarrero: “Nadie lo va impedir, ni mi esposa”

Dilbert Aguilar afirma que no ha hecho nada malo tras asistir al podcast de su expareja Claudia Portocarrero. Como se recuerda, su esposa Jazmín Gutarra afirmó sentirse burlada porque no tenía conocimiento de este reencuentro.

“Jazmín no está acostumbrada a la farándula y habla cosas que no tiene que hablar. Solo he ido a un podcast porque Claudia me invitó, hicimos un bailecito para las redes. Claudia es mi hermana, mi amiga de toda una vida y nadie lo va a impedir, ni mi esposa ni mi hermana, tan solo Diosito”, aclaró el cantante a Trome.

El artista afirma que hablará con su esposa para que pueda entender las cosas y reitera que no hizo algo que perjudique su matrimonio.

“Estoy bien con ella, habrá momento de reclamarle por hablar cosas que no son ciertas, le haré entender cómo son las cosas, de lo que puede hablar y de lo que no, porque la perjudicada es ella. Ahora la están llamando, a ella la victimizan, le dicen pobrecita, pero pobrecita de qué, si yo no he hecho nada malo”, manifestó.