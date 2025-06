Clinton “Clint” Eastwood Jr., con una colección de premios Óscar en sus hombros, ha cumplido 95 años este sábado 31 de mayo y al parecer la leyenda no tiene intención de jubilarse.

Según se ha recogido de una entrevista con el diario austriaco Kurier, Eastwood asegura que su salud física no será motivo de preocupación “por un buen tiempo”, y que sigue tan comprometido como siempre con el cine, por lo que ya está inmerso en la fase de preproducción de un nuevo proyecto. “No hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad. Tengo más experiencia que nunca. Claro que hay directores que pierden el toque con los años, pero yo no soy uno de ellos”, declaró al periódico.

Leyenda

Eastwood se catapultó al estrellato como un actor de películas del lejano oeste, de la mano del italiano Sergio Leone, y destacó en el subgénero conocido como “spaghetti western”.

Se cuenta que cuando Leone decidió rodar “Por un puñado de dólares” (1964), tenía en su mente que el protagonista de la película fuera James Coburn, que ya había tenido un papel destacado en “Los siete magníficos” (1960). Sin embargo, su sueldo se salía del presupuesto y tuvo que buscar otras opciones.

Después le ofreció el papel a Charles Bronson, quien arrojó el guion a la basura manifestando que era lo peor que había leído en su vida. El papel también fue rechazado por el actor de películas de romanos, Richard Harrison. Cuando al final la propuesta llegó a Eastwood, aceptó ese rol protagonista, en el que se involucró plenamente, viajando a España para rodar el filme y aportando incluso parte de su vestuario para la construcción del personaje.

La película se convirtió en un éxito, lo cual hizo que se rodaran otras dos con el mismo director y protagonista: “Por unos dólares más” y “El bueno, el malo y el feo”. Todas ellas contaron, además, con la inolvidable música de Ennio Morricone.

Su trabajo como director desde “Obsesión mortal” (1971) ha sido prolífico y diverso, y ha expresado en varias entrevistas su deseo de seguir trabajando mientras consiga proyectos que “vale la pena analizar”.

Aunque anunció su retiro de la actuación después de “Gran Torino” (2008), Eastwood regresó a la pantalla cuatro años después con “Curvas de la vida”, y en seguida con “La mula” (2018) y “Cry macho” (2021).