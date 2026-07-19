“Desde el Origen” se denomina el Concierto de Gala, que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura realizará para celebrar el XVI aniversario del Ministerio de Cultura, la misma que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica.

El espectáculo, además de música, ofrece danzas y sonidos ancestrales que tendrá como escenario especial el complejo arqueológico de Narihualá.

El ingreso será gratuito y habrá transporte desde Piura (previa inscripción) y se desarrollará este martes 21 de julio a partir de las seis de la tarde.

PUEDES VER: Veinticuatro años sembrando cultura cumple Orquesta Sinfónica de Piura

ESPECTÁCULO

El concierto contará con un repertorio que combinará música clásica, composiciones peruanas y obras representativas del folclore nacional.

Entre las piezas programadas figuran la cobertura de Candide, la Marcha egipcia, la Rapsodia Peruana; además de temas emblemáticos como José Antonio, Todos vuelven, Cariñito, La mellicera y Carnavalito Cataquense.

La programación artística también incluirá la presentación de dos números de danza y de la orquesta de instrumentos ancestrales Num Loct, propuesta que busca integrar las distintas manifestaciones del patrimonio cultural material e inmaterial de la región.