Para celebrar el 24 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica de Piura, este martes 14 se ofrecerá un selecto concierto de gala a partir de las 8:00 p.m. en la parroquia San José Obrero de la Urb. San José-Piura con ingreso libre.

Apostando por la cultura, la Municipalidad Provincial ha programado este grandioso espectáculo, bajo la dirección musical del Maestro Ramiro Arista, donde además estarán presentes los tenores Edgar Ancajima Vílcherrez y y Josemaría, Camacho Roncal.

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PROGRAMA

La Orquesta Sinfónica interpretará los temas del compositor Pyotr Tchaikovski, la sinfonía 5 en Mi mayor: Andante, Andante contabile, Valse y finali.

Además del compositor Giuseppi Verdi, los temas; Preludio a la Ópera 1, Aria de oronte, ópera in ballo in maschera, Canzzone de Ricardo, preludio a la ópera Aída; Romanza de Radamés.

También el preludio a la ópera Rigoletto, Balleta de Il Duca, y Canzone Il Duca. Siete de ellas serán estrenadas en nuestra ciudad.

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CULTURA

Cabe resaltar que la Orquesta Sinfónica de Piura fue fundada el 15 de julio del 2002. Es una agrupación musical creada con la finalidad de difundir el arte y la cultura, interpretando a los compositores universales y música local.

La OSP está integrada por jóvenes profesionales y tuvo como fundador al maestro Manuel Cuadros Barr, quien con grandes desafíos y un programa de desarrollo cultural hizo realidad un proyecto impulsado por el exalcalde de Piura, Francisco Hilbck.

Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin la invaluable dedicación y profesionalismo de sus músicos. Gracias a ellos y a instituciones aliadas, se ha podido destacar a nivel nacional e internacional.

Tuvo como principal objetivo, difundir las obras de grandes compositores y promover con la orquestación sinfónica nuestra música piurana, naciendo un legado cultural para la Región.

Fue reconocida por el congreso de la República en el año 2017 por su aporte cultural brindado a la región y ser declarada como Patrimonio Cultural de la Nación.