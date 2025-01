Si eres amante de los conciertos y festivales, entérate qué cantantes o bandas se presentarán en Perú en el 2025, que se viene cargado de artistas como Shakira, Sting, Chayanne, Duki, entre otros, que pisarán las tarimas de nuestro país.

A continuación conoce los conciertos confirmados y anticípate adquiriendo las entradas para disfrutar de los shows de tus artistas favoritos.

Conciertos que no te puedes perder en el 2025





KINO ― 4 de febrero

KINO, el miembro de la boyband PENTAGON, llega por primera vez a Lima como parte de su gira “I Think I Think Too Much”. El esperado show en Perú de la estrella del k-pop se realizará este 4 de febrero en el Teatro Peruano Japonés, Jesús María. Las entradas están dispinibles en Joinnus.

Milo J ― 15 de febrero

Milo J se presentará el 15 de febrero del 2025 en Costa 21, ubicado en la Costa Verde, Circuito de Playas del distrito San Miguel. Las entradas para el show del artista argentino están a la venta en Teleticket.

Shakira ― 16 y 17 de febrero

Después de 14 años, Shakira regresa al Perú con su gira internacional ‘Las mujeres ya no lloran’ y se presentará por 16 y 17 de febrero en el Estadio Nacional. Ambas fechas hicieron sold out.

Camilo ― 25 de febrero

El artista colombiano, Camilo, vuelve al Perú con su gira ‘Nuestro Lugar Feliz’ y brindará su renovado show el 25 de febrero en el Estadio Nacional. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.

Kim Hyun Joong ― 26 de febrero

Luego de casi dos años y del éxito de su última presentación en nuestro país, el popular actor y cantante surcoreano, Kim Hyun Joong, vuelve a pisar tierras peruanas con su gira ‘Filament’ en la que compartirá con sus fanáticos sus más grandes éxitos, este 26 de febrero en el Centro de Convenciones Barranco. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Sting ― 26 de febrero

Sting se presentará en Lima el 26 de febrero en Costa 21 de San Miguel , como parte de su gira “Sting 3.0 Tour”. Pueden conseguir las entradas en Teleticket.

Marc Anthony, Ruben Blades y Víctor Manuelle ― 27 de febrero

El 27 de febrero del 2025, el Estadio Nacional será el centro de un concierto espectacular y pocas veces visto. Tres leyendas de la salsa mundial, Víctor Manuelle, Marc Anthony y Rubén Blades, compartirán por primera vez un mismo escenario, acompañados de Daniela Darcourt. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Roberto Carlos ― 3 de marzo

El legendario cantante brasileño traerá su inconfundible voz y sus más grandes éxitos en un esperado concierto el próximo 3 de marzo en Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas para este concierto estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa especial, dirigida a los usuarios de tarjetas BBVA, se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de diciembre con 20% de descuento con tarjetas BBVA. La venta general comenzará el 21 de diciembre.

Chino y Nacho ― 6 de marzo

El dúo venezolano, Chino y Nacho, se presentará 6 de marzo en Arena 1 y los fanáticos podrán escuchar sus grandes éxitos como ‘Mi niña bonita’ y ‘Andas en mi cabeza’. Las entradas las pueden conseguir en Ticketmaster.

Tan Biónica ― 13 de marzo

La banda argentina Tan Biónica llegará por primera vez a Lima el próximo 13 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su gira “La Última Noche Mágica”. La venta general de las entradas comenzará el 23 de diciembre a través de Ticketmaster.

Joaquín Sabina ― 17 de marzo

El artista español, Joaquín Sabina, se despide de los escenarios con su tour ‘Hola y Adiós’. El show será el 17 de marzo en Costa 21 y las entradas las pueden adquirir en Teleticket.

The Offspring ― 21 de marzo

La icónica banda, The Offspring, dará un concierto el 21 de marzo en Costa 21 , donde sus fanáticos van a disfrutar sus grandes éxitos.

Alanis Morissette ― 25 de marzo

Alanis Morissette brindará un concierto en Lima como parte de su gira mundial, donde cantará sus clásicos temas “You Oughta Know” y “Ironic”. La cita será el 25 de marzo en Costa 21.

The Black Keys ― 27 de marzo

La banda de rock, The Black Keys, llegará por primera vez a nuestro país el próximo 27 de marzo y se presentarán en Arena 1. Las entradas pueden adquirirlas en Joinnus.

Vivo x el Rock ― 29 de marzo

El festival de rock más importante del Perú vuelve con bandas como Avenged Sevenfold, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs y por primera vez en nuestro país, Marilyn Manson. Se llevará a cabo el 29 de marzo en Lurín y las entradas pueden comprarlas en Ticketmaster Perú.

Shawn Mendes ― 1 de abril

Tras seis años, Shawn Mendes regresa a Lima con su gira ‘Friends and Family’ el 1 de abril en Costa 21 , ubicado en el distrito de San Miguel. La preventa de entradas iniciará el martes 17 de diciembre y continuará el miércoles 18 de diciembre y/o hasta agotar stock, a partir de las 10:00 a.m. La plataforma encargada de la venta será Teleticket.

Stray Kids ― 9 de abril

La banda de k-pop, Stray Kids, realizará un show el 9 de abril en el Estadio San Marcos. Las entradas están a la venta en Ticketmaster Perú.

Incubus ― 12 de abril

Tras siete años, Incubus vuelve el próximo 12 de abril a Lima y brindarán un concierto en Costa 21 como parte de su gira “Morning View XXIII”. Pueden comprar las entradas en Teleticket.

ONE OK ROCK ― 16 de abril

ONE OK ROCK, la banda japonesa que ha conquistado escenarios en todo el mundo, ha anunciado su esperado regreso a Lima el próximo 16 de abril en el Arena 1 , como parte de su “Latin American Tour 2025″, una gira que marca su regreso al continente después de ocho años de ausencia. Las entradas están disponibles en Ticketmaster Perú.

Andrés Calamaro ― 25 de abril

El ícono del rock en español, Andrés Calamaro, vuelve a Lima con su nueva gira ‘Agenda 1999′, una celebración musical que recopila los éxitos más memorables de su extensa trayectoria. El esperado concierto se llevará a cabo el 25 de abril en el Arena 1 , prometiendo una noche inolvidable para todos sus fanáticos. Las entradas están disponibles en Joinnus.

System of a Down ― 27 de abril

Después de más de 20 años de fervor y expectativa, System of a Down, una de las bandas más icónicas del metal y rock alternativo, finalmente pisará suelo peruano para ofrecer un espectáculo único el próximo 27 de abril en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira mundial “Wake Up”. Las entradas las pueden adquirir en Teleticket.

Hombres G ― 30 de abril

La banda española, Hombres G, brindará un show en nuestra capital el 30 de abril en el Estadio Nacional , donde celebrarán su trayectoria su vínculo con sus fans peruanos. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Rels B ― 2 de mayo

El artista urbano español, Rels B, se presentará el próximo 2 de mayo de 2025 en el Multiespacio Costa 21 del distrito de San Miguel. El intérprete de ‘A mí’ llega a Lima como parte de su tour mundial ‘A New Star’. Las entradas las pueden conseguir en Teleticket.

Erreway ― 3, 4, 6 y 7 de mayo

La recordada banda argentina, Erreway, tiene cuatro fechas confirmadas en nuestro país, para el 3, 4, 6 y 7 de mayo del 2025 en Costa 21, San Miguel. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Miranda! ― 17 de mayo

Miranda! regresa a Lima para brindar un concierto único el próximo 17 de mayo en el Parque de la Exposición . La banda argentina, conocida por su estilo pop lleno de energía y grandes éxitos, promete hacer vibrar al público peruano con un espectáculo inolvidable. Las entradas pueden conseguirlas en Ticketmaster Perú.

Gloria Trevi ― 24 de mayo

Gloria Trevi se alista para dar inicio a su nueva gira. Es así que este recorrido incluye nuestro país, para apoderarse del escenario de Multiespacio Costa 21 el próximo 24 de mayo. Las entradas para este show están disponibles en Teleticket.

Ádammo ― 30 de mayo

Han transcurrido 14 años desde su separación sin previo aviso ni despedida, y hoy, Ezio Oliva, Diego Ubierna, Renzo Bravo y Nicholas Cáceres están de vuelta y listos para subirse a una tarima el próximo 31 de mayo del 2025 en Arena 1 . Las entradas las pueden comprar en la plataforma digital de Joinnus.

Chayanne ― 17 y 19 de julio

Luego de casi 6 años de ausencia, Chayanne regresa al Perú con su gira mundial ‘Bailemos Otra Vez’ y promete dos grandes conciertos donde se podrá disfrutar de sus grandes éxitos. El primero se llevará a cabo el 17 de julio en el Estadio Nacional de Lima , mientras que el segundo tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, exactamente el 19 de julio.

Duki ― 23 de agosto

Duki vuelve a Perú con su ‘Ameri World Tour’ y el show será en Costa 21 el próximo 23 de agosto. Las zonas y precios pueden visualizarlas en Teleticket.

Linkin Park ― 29 de octubre

El grupo estadounidense, Linkin Park, se presentará el 29 de octubre , tras ocho años de ausencia con su nueva vocalista Emily Armstrong y nueva gira ‘From Zero’. Por el momento, se desconoce el recinto donde se llevará a cabo el concierto.