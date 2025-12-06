Dos actividades musicales dedicadas a todos los amantes al arte se llevarán a cabo con el fin de promover espacios de reflexión y difusión, así como de apreciación musical entre la comunidad, siendo organizada por el Centro Cultural de la Universidad de Piura.

El primero será el conversatorio “Comprender para amar: la tarea que da sentido”, en el que los profesores Milena Lema León y Alan Patroni Muñoz abordarán la importancia del conocimiento mutuo como pilar fundamental para una convivencia conyugal armoniosa.

Será el miércoles 10 a las 7:00 p.m. en el Auditorio IME del campus Piura, siendo el ingreso libre, aunque el aforo será limitado.

RECITAL

Un día después se llevará a cabo el recital “Obras de grandes maestros”, a cargo del pianista, compositor y arreglista Arturo Hernández Chávez, quien interpretará en clavinova (piano eléctrico) una selección especial de piezas clásicas y peruanas.

Hernández Chávez, es un destacado personaje que ha sitiado a Piura, en el umbral de los buenos compositores a nivel nacional. Actualmente dirige al Coro de la UDEP.

Esta actividad cultural está programado para las 7:30 p.m., en el Aula E-203 de la Universidad de Piura. La colaboración será de S/ 25.