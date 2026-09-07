Olga Tañón y Corazón Serrano estrenan “Cueste lo que cueste”, su primera colaboración musical. La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify y Apple Music y habla de la ausencia y de ese proceso de aprender a seguir adelante cuando alguien que amas ya no está.

El videoclip también se encuentra en YouTube, a través de las cuentas oficiales de Corazón Serrano, bajo la dirección de uno de los mejores realizadores de América Latina, Nuno Gómez, quien ha trabajado con artistas como Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Chino y Nacho, entre otros.

Sobre el resultado audiovisual, Olga Tañón destacó especialmente el trabajo realizado junto al reconocido director. “Es uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida”, afirmó la artista puertorriqueña. Para la cantante, trabajar junto a Corazón Serrano fue una experiencia que destacó especialmente por la conexión que encontró con la agrupación peruana.

"Siento que la música tropical peruana está viviendo un momento hermoso; hay muchísimo talento y cada vez más oídos fuera del Perú que se están dando cuenta de la riqueza que tiene”, dice Olga Tañón.

“Me sorprendieron muchísimo su energía, su profesionalismo y el gran amor que sienten por lo que hacen. Compaginamos muy bien desde el primer momento y se conformó un excelente equipo de trabajo. Fue una experiencia muy bonita compartir esta canción y unir nuestras voces”, señaló.

La cantante también explicó qué es lo que más la conecta con “Cueste lo que cueste”, una canción que aborda una pérdida y las emociones que quedan después de ella. “Lo que más amo de esta canción es lo honesta que es. Habla de una pérdida, de ese momento en que alguien a quien amas se va, y de todo lo que uno siente cuando tiene que aprender a seguir adelante con ese vacío”, comentó.Tañón también destacó que el videoclip mantiene la misma carga emocional de la canción y apuesta por una representación sin artificios.

“El video también me encanta porque acompaña esa misma emoción de principio a fin, sin adornos, muy real”, afirmó. Sobre el significado de la canción, la artista señaló que se la dedicaría “a esa persona amada que ya no está, y a todos los que en algún momento han sentido esa misma pérdida, esa ausencia que de un día para otro cambia todo”.

La colaboración también le permite a Tañón acercarse a una escena musical peruana que, desde su perspectiva, atraviesa un momento importante y genera cada vez mayor interés fuera del país. “Lo veo con mucho orgullo. Siento que la música tropical peruana está viviendo un momento hermoso; hay muchísimo talento y cada vez más oídos fuera del Perú que se están dando cuenta de la riqueza que tiene”, sostuvo.