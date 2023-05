‘Cuto’ revela que no vivía con Charlene Castro antes del ampay: “Vivo con mi mamá y ella con mi hijo en San Miguel”

‘Cuto’ Guadalupe estuvo en el ojo de la tormenta hace una semanas tras el ampay de Magaly Medina a su expareja, Charlene Castro, quien fue captada entrando y saliendo de un hotel con un hombre que no era el exfutbolista.

Después del escándalo, el conductor de ‘La Fe de Cuto’ indicó que nunca vivió del todo con la madre de su último hijo, pues tenían una relación diferente a la de las demás parejas.

“ Es que en mi relación, yo he comprado un departamento. Yo vivo con mi mamá (en el Callao) y ella (Charlene) vive con mi hijo (en San Miguel) ”, manifestó el exdeportista a Trome.

En esa línea, ‘Cuto’ dijo que no dejará sola a su madre, aunque algunos lo critiquen por ello. “ Yo de mi madre no me separo. Algunas personas me entenderán, otras no ”, explicó.

Posteriormente, el expelotero afirmó que vive entre la casa de Charlene, a quien le compró el departamento, y la vivienda de su mamá. “Si ella vive allá es porque yo pude cumplir uno de sus sueños, comprarle un departamento. Yo vivo acá con mi mamá, pero yo voy y vengo. Mi entorno familiar sabe eso. Nunca ha habido inconveniente (entre los dos)”, concluyó.

