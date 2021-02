Espectáculos







Daft Punk, dúo francés de electrónica, se separa tras 28 años Conocidos por temas como “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger”, “Around the world” o “Da funk”, el dúo formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem Christo obtuvo 12 nominaciones a los premios Grammy obteniendo seis estatuillas