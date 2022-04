Hace unos días, Leysi Suárez criticó a Dalia Durán y la tildó de diva, pues la dejó plantada en un desfile de modas en la que la cubana era la imagen de la marca.

”Creo que ni Valeria Mazza (modelo argentina) se pone así. Estuvimos en un desfile con muchísimas modelos, en el aniversario de Hola Lima, y el afiche estaba publicitado con la señora Dalia Durán y no llegó”, contó Leysi en ‘D’Mañana’.

“Me parece una falta de respeto avisar a una persona con tan poco tiempo, cuando tu publicidad ha estado casi un mes circulando. Realmente imaginé que tenía otro compromiso y dicen que ‘por mejoría mi casa dejaría’. Ella se comunicó con el dueño de la agencia Hola Lima y le dijo que no iba por ese presupuesto, pero de un sol, de a poquito uno va haciendo el chanchito”, indicó.

Dalia Durán responde a Leysi Suárez

La expareja de Jhon Klevin hizo caso omiso a las declaraciones de Leysi, pues asegura no tiene afán de pelearse con nadie.

“Hablé con el promotor que me contactó, cumplí con dar la explicación a la persona que tenía que dar, quedamos en buenos términos e incluso vamos a seguir trabajando juntos”, explicó.

Luego continuó con: “no vi lo que dijo, ni tampoco quiero opinar de los comentarios de otras personas. No me interesa lo que digan, pero de diva no tengo absolutamente nada, tengo más barrio que cualquiera y 100% humildad. Yo no me voy a pelear ni hablar de nadie porque no me interesa. Quiero tener una carrera limpia, estoy enfocada en mis proyectos y me tiene sin cuidado lo que digan de mí”.