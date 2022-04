En la última medición de su programa, Magaly Medina dio su “humilde” opinión sobre las dos fiestas que fueron organizadas por Karla Tarazona y Christian Domínguez para su hijo Valentino. Cabe mencionar que la conductora de TV comparó ambas celebraciones y destacó que la del cantante fue “económica”.

“Karla se lo hizo en la casota grande que tiene junto a su nuevo esposo, había un Spiderman contratado que hacía sus piruetas, los chiquitos tenían payasitos, animadoras. Lo de Christian... Christian se disfrazó de Spiderman... o sea... lo más económico ¿no?”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “este Spiderman no sabe hacer ninguna acrobacia, además de bailar el gusano, no sabe hacer nada, mejor hubiera traído un muñeco o un inflable, no hace hacer nada de Spiderman, no sabe ni trepar la ventana, es que creo que nunca ha tenido esquina”.

Magaly Medina comparó las fiestas que le realizaron Karla Tarazona y Christian Domínguez a su hijo Valentino. La urraca destacó la mayor producción y presupuesto en la celebración de la madre de Valentino.

Néstor protagoniza tenso momento con Magaly: “me invitas para decirme que me fui a chupar”

En la última edición del programa de Magaly Medina,se presentó Néstor Villanueva para responderle a Susy Díaz, pues ella contó que hace tres años, una persona le mostró chats del cantante conversando con otra mujer. Además, contó qué sucedió cuando fue ampayado por las cámaras del programa de TV.

“Yo no soy Florcita, a mí no me des explicaciones”, expresó Magaly a Néstor Villanueva en el momento que le explicaba sobre las imágenes donde se le ve tomando.

“No trato de convencerte, trato de explicarte para que la gente entienda. Si bien es cierto no lo vendiste como un ampay, pero la gente lo tomó como de otra manera”, expresó el cantante.

Magaly, fiel a su estilo, le respondió: “si tienes a tu hijo, te mandan a cuidar a tu hijo, vas a cuidar a tu hijo y no te vas a chupar a la calle”.

Néstor, furioso, le mencionó a Magaly para qué lo invita a su programa si le va a estar recriminando su salida: “si me vas a invitar para decirme a cada rato que me fui a chupar y a chupar, para qué me invitas”.