En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Néstor Villanueva para responderle a Susy Díaz, pues ella contó que hace tres años, una persona le mostró chats del cantante conversando con otra mujer. Además, contó qué sucedió cuando fue ampayado por las cámaras del programa de TV.

“Yo no soy Florcita, a mí no me des explicaciones”, expresó Magaly a Néstor Villanueva en el momento que le explicaba sobre las imágenes donde se le ve tomando.

“No trato de convencerte, trato de explicarte para que la gente entienda. Si bien es cierto no lo vendiste como un ampay, pero la gente lo tomó como de otra manera”, expresó el cantante.

Magaly, fiel a su estilo, le respondió: “si tienes a tu hijo, te mandan a cuidar a tu hijo, vas a cuidar a tu hijo y no te vas a chupar a la calle”.

Néstor, furioso, le mencionó a Magaly para qué lo invita a su programa si le va a estar recriminando su salida: “si me vas a invitar para decirme a cada rato que me fui a chupar y a chupar, para qué me invitas”.

Néstor Villanueva llora y quiere recuperar su relación con Flor Polo: “Mis hijos no deben vivir con padres separados”

Néstor Villanueva no pudo evitar quebrarse al reconocer en televisión nacional que anhela recuperar su relación con su aún esposa y madre de sus hijos, Florcita Polo.

“Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio. Niego que haya sido por infidelidades. Amo a mi esposa, quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mi familia, pienso que mis hijos no deben vivir con padres separados”, puntualizó con la voz entrecortada.

Janet Barboza intervino para enfatizar que el llanto de Néstor responde a que aún ama a Flor. “Son las lágrimas de un hombre que le dice a su mujer, Flor Polo Díaz, que aún la ama y que no quiere perder a su familia. ¿Cuántos años juntos?”, señaló la popular ‘rulitos’.

“Como 13 años. Hemos pasado momentos complicados, hemos superado muchos problemas en la intimidad de mi hogar, siempre he visto por mis hijos y lo sigo haciendo, siempre he visto por mi esposa. La sigo amando, siempre he respetado mi relación”, añadió Villanueva mientras se secaba las lágrimas.