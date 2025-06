Dalia Durán reveló que mantiene una relación cordial con el padre de sus hijos, John Kelvin.

“ Respecto al padre de mis hijos, no tengo nada que opinar. No solo es parecerlo (ser buen padre), sino serlo; pero ya queda en cada uno. No tengo problemas con nadie ”, declaró a Trome.

Asimismo, la cubana señaló que está trabajando en sus redes sociales y evaluando propuestas.

“Todos saben que soy madre y padre de mis cuatro hijitos y tengo que estar pendiente de quien los cuida cuando trabajo. Es una gran responsabilidad”, manifestó.

Por otro lado, Dalia prefirió no opinar que el cantante y su expareja Glenda Rodríguez hayan desistido de sus denuncias.

“La verdad es que no me importa opinar de terceros o de los acuerdos que hayan llegado. Yo estoy feliz sin escándalos y tranquila”, sostuvo.

Dalia Durán revela que Miguel Trauco la invitó a un hotel a “recoger regalitos”

En “El Valor de la Verdad”, Dalia Durán contó que Miguel Trauco la invitó a Brasil y al hotel del aeropuerto Jorge Chávez para que “recoja regalitos”, luego de que se enterara de sus problemas con John Kelvin.

La cubana dijo que el futbolista fue su vecino un tiempo, pero tras su separación con el cantante, Trauco empezó a escribirle.

De acuerdo con lo que reveló Dalia, el deportista comenzó con las llamadas y hasta la invitó a Brasil.

Sin embargo, ella afirma que no accedió a las propuestas de Miguel Trauco, asegurando que “no era su tipo”. También contó que John Kelvin se enteró de las conversaciones que mantuvo con el futbolista de Alianza Lima.