Dalia Durán revela que tiene una nueva pareja: “Estoy enamorada de un hombre que me respeta”

Dalia Durán confiesa que después de muchos años volvió a encontrar el amor de una persona que la valora. “Estoy bien, tranquila con mis hijos, feliz, trabajando en activaciones y con las marcas. Me siento súper bien, de maravilla, sigo llevando terapia, mi hijo también”, indicó a Trome.

“ Sí es verdad que estoy enamorada de una persona que me respeta, no se mete en mi trabajo, admira, apoya, halaga ”, reveló la modelo.

Asimismo, indicó que dejó el pasado atrás, pues perdonó a las personas que la dañaron. “Ya cerré ese ciclo, ya perdoné a esa persona y a todos lo que me han podido hacer daño en su momento. Los he perdonando por mi tranquilidad y porque estoy en otra etapa de mi vida, pero eso no quiere decir que olvide ”, sostuvo Durán.

Por otro lado, comentó el proceso legal contra su expareja John Kelvin. “El expediente se cerró y hay fecha de audiencia, que es el 18 de octubre. La fiscal está solicitando que se le quite la patria potestad de mis hijos, si regresa o no (a la cárcel), no te podría decir porque eso lo ve la justicia. Todo lo ve mi abogada”, manifestó.