Dalia Durán se presentó en Mujeres al Mando, para dar más detalles sobre la agresión que sufrió por parte de su aún esposo el cantante John Kelvin. La cubana no pudo contener las lágrimas, y se quebró en vivo al recordar esos terroríficos momentos que pasó.

“Solo quiero agradecer el apoyo que estoy recibiendo. Sé que no lo voy a tener fácil, este e sun proceso, pero yo no me voy a quedar, yo la voy a luchar”, comentó entre lágrimas Dalia Durán.

Luego continuó con: “no hagan esto a nadie, porque esto nadie se lo merece, nadie merece pasar por lo que yo he pasado”.

"Sé que no la voy a tener fácil. Esto tiene para rato. Yo no me voy a quedar. La voy a luchar. Voy a hacer que mis hijos sean hombres y mujeres de bien. Que jamás en su vida hagan esto a nadie. Nadie merece pasar por lo que yo he pasado", dijo.

Dalia Durán iría con sus 4 hijos a un albergue del Ministerio de la Mujer tras posible desalojo

Dalia también comentó que ella y sus cuatro hijos podrían ir a un albergue del Ministerio de la Mujer tras el pedido de desalojo de su departamento en San Miguel, debido a una deuda que asciende a más de 50 mil soles.

“El Ministerio ha estado conmigo en todo momento. Ellos me han ofrecido un albergue para mis hijos y para mi”, reveló.

Dalia Durán denuncia que recibe llamadas del penal

Dalia Durán se presentó en el set de “Mujeres al mando” y denunció que viene recibiendo llamadas y mensajes amenazantes desde el penal, luego de la denuncia que interpuso contra John Kelvin por violencia física y sexual.

Asimismo reveló que en una de las personas que se comunicó con ella se hizo pasar por un policía. “Primero se hizo pasar por policía de investigación, logré tomar captura. Me dijo que necesitaba comunicarme con John, me hablaban del arma blanca, trataban de confundirme, entonces yo le pregunto cómo te llamas para cuando vaya a la comisaria saber con quién me estoy comunicando, pero borró los mensaje y me escribió: ‘morirás’”, narró.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE