El cantante Daniel Lazo utilizó las redes sociales para pedir que le ayuden a conseguir un ventilador mecánico para su padre, quien se encuentra delicado de salud en Ayacucho luego de contagiarse del nuevo coronavirus.

“Hoy como millones estoy en busca de un ventilador mecánico para su padre, él está en Ayacucho y en este momento agoniza y mi familia agoniza con él. No salió de casa, se cuidó, tuvo miedo y trató de vivir una vida afín a este tiempo, pero aún así el bicho lo alcanzó y hoy lo está matando”, escribió en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el compositor peruano contó que en el hospital de EsSalud donde está internado su padre solo existen seis respiradores mecánicos para una población de más de 200 mil personas.

“Estos ventiladores son la única diferencia entre vivir o morir y en un estado donde la salud no es igual para todos y se sectoriza de manera desigual mi padre muere porque un sistema de salud no puede prestarle un ventilador al otro, es probable que él se vaya, como tantos se han ido, pero no me quiero quedar callado, no puedo hacerlo, y no se trata hoy solo del sr. Luis Lazo, se trata de que toda una nación está muriendo porque nuestra burocracia y nuestra poca empatía nos está matando”, agregó en su extenso post.

Finalmente, Daniel Lazo lamentó no poder hacer nada más por su padre y pidió a sus seguidores que le ayuden a compartir la información para que alguien le brinde la ayuda que necesita.

“De veras espero que este mensaje llegue a la gente que decide quién vive y quién muere, y que ayuden a mi padre que se irá y yo no podré decirle adiós ni acompañarlo. Espero que este mensaje salve la vida de más hijos e hijas, abuelas, padres y madres. Un abrazo y mi voz para todos ustedes”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Nicola Porcella revela que su papá ya se encuentra intubado pero aún buscan cama UCI

CORREO - Nicola Porcella revela que su papá ya se encuentra intubado pero aún buscan cama UCI