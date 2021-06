Daniela Darcourt ha recibido críticas desde que inició su carrera musical. Estas se han acentuado luego de que se supo que iba a ser parte de “La Voz Perú”, pero eso a ella la ha vuelto más fuerte.

La cantante aprovechó la participación de una colega suya en el concurso para revelar que en sus comienzos como artista le criticaban por sus inseguridades y su físico.

Esto como respuesta al testimonio de la participante, quien también indicó que las personas cercanas se burlaban de su apariencia y que eso terminaba afectándola.

“Tú no te preocupes mi amor, tú te paras en un escenario y a la gente le dices con mucho respeto: ‘¿Ustedes han venido a oírme o a ver mi cuerpo? Y como han llegado a oírte, tienen que oírte. A mí me ha pasado”, dijo.

Darcourt remarcó la necesidad de convertir la molestia en fortaleza y así sobreponerse a las adversidades. La fórmula es dejar de ser quienes otros quieren que seas.

“Siempre cuando yo empecé me decían: ‘Si tú te laceas el pelo vas a cobrar mil dólares, si tú haces ejercicio y te ves delgada vas a ganar mil dólares más’. Hoy por por hoy me visto como me da la gana, habló como me da la gana, y soy como me da la gana, y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser. A esos jóvenes como yo, que tienen un sueño, atrévanse, los sueños se hacen realidad”, señaló.

