Daniela Darcourt reveló, que por el momento, el conflicto que mantenía con su su exproductor Master Chris por el tema “Señor Mentira” terminó. La canción fue nuevamente repuesta en su canal en YouTube, pero el desencuentro provocó que la cantante denunciara una serie de hechos que nadie conocía.

“Durante años, las radios no tocaban mis canciones, a pesar de que el público las pedía. Hay cosas en la industria que se manejan con acuerdos que no comparto, pero prefiero no entrar en detalles. Si mañana no quieren que cante Señor Mentira, no tengo problema. He empezado de cero antes, y lo haría de nuevo. Lo importante es que cuento con el respaldo de mi público”, sostuvo.

Competencia

Ante el respaldo de sus colegas salseras peruanas a Master Chris, Daniela Darcourt remarcó que no tiene problema con sus colegas, y que solo se enfoca y su carrera y amigos.

“Yo no tengo ningún problema con nadie, no me junto con nadie, salgo de mi casa a trabajar y del trabajo me regreso a mi casa, atiendo a mi mamá y mis amigos. Vivo tranquila mi vida con mi novio, encerrada en mis cuatro paredes”, manifestó la popular cantante.

