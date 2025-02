Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, se refirió sobre la reciente ruptura del exfutbolista y la modelo Xiomy Kanashiro.

Tras ser consultada por América Hoy, Darinka aseguró que no conoce a la integrante de “La Casa de la Comedia” y que todo lo que haga la “Foquita” es su tema.

También aclaró que los mensajes sobre desamor y ausencia de un padre que suele subir en sus redes sociales, no están relacionadas con Farfán.

“ No la conozco y la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé. Deseo a todos bendiciones. Nuevamente, te reitero que me mantengo al margen, no deseo involucrarme en la TV ”, expresó Darinka Ramírez.

Las indirectas de las "novias no oficializadas" de Farfán

Xiomy Kanashiro descarta que relación con Farfán haya sido por interés: “Yo no le he pedido nada”

Xiomy Kanashiro respondió a los cuestionamientos de sus seguidores respecto a su corta relación con Jefferson Farfán, descartando que haya estado con él por interés.

En su cuenta de TikTok, la modelo decidió responder a los comentarios de sus seguidores.

Uno de ellos le cuestionó sobre su operación a las costillas y ella afirmó: “Mi operación fue canje y mi orquesta es digital, la tengo desde marzo del año pasado. Lo de nosotros recién fue de este año. Cómo digo yo no le he pedido nada”.