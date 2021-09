La actriz cómica Dayanita rompió en llanto, durante el programa de entretenimiento ‘Andrea’, luego de escuchar a su supuesto hijo decirle “papá” cuando estuvo en Pucallpa, lugar donde vive el menor de edad con su madre.

En el video mostrado por el espacio de ATV, conducido por Andrea Llosa, se observa cómo la integrante del ‘Wasap de JB’ le dice al pequeño que siempre estará con él. “Ya, papá”, recibió como respuesta.

“Desde que nos encontramos me dijo papá. (Sentí) felicidad, porque no lo escuché desde ahora, lo escuché cuando él tenía cuatro añitos, y ahora que lo veo grandecito como que me entra una nostalgia”, contó la influencer, quien se quebró.

“Andrea, no puedo más, estoy temblando, no sé, quiero que ya todo se acabe, no quise involucrarlo a él, no quise que él se sienta presionado”, agregó.

Dayanita rompe en llanto cuando la llaman “papá”. | Fuente: Andrea - ATV

Dayanita pidió a los usuarios de las redes sociales que no se burlen de este tema en que está involucrado el menor de edad.

“A veces la gente como que se agarran de esto, se empiezan a burlar, no quiero ser burla de nadie. Si quise aclarar esto, es porque vivo con el pensamiento de que capaz, para mí siento que es mi hijo y si llegara a aclararse todo esto, lo único que simplemente quiero es que cuenta con mi apoyo siempre. No quiero que se burlen de él ni de nadie”, sostuvo.

