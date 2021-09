Rodrigo González, conductor del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, cuestionó duramente al actual novio de Andrea San Martín, Sebastián Lizarzaburu, por bañar a la hija de Juan Víctor, expareja de la exmodelo, y exponerla en las redes sociales.

“Si fuera mi hija me preocuparía exactamente igual. Si tú, Andrea, confías en tu novio, tienen la relación que quieras, pero la hija no es solamente tuya, entonces hay comportamientos que no se pueden aceptar”, criticó el popular ‘Peluchín’ en el espacio que se transmite por Willax TV.

“No me estoy metiendo en el cerebro de tu novio, eso no me interesa, pero yo como padre, veo que el novio de la mamá de mi hija tiene estos comportamientos (subir a redes videos cuando la baña) y no me gustaría nada”, agregó.

Su compañera de conducción, Gigi Mitre, también criticó a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu por la publicación de videos privados de la menor de edad.

Rodrigo González arremete contra Sebastián Lizarzaburu. | Fuente: Amor y Fuego - Willax TV

“A mí me parece desatinado y eso no tiene nada que ver que él tenga un tema personas con ella (con Andrea San Martín), fuera de eso, yo no veo nada de malo que Sebastián departa con su hija (la pequeña de Juan Victor), pero grabarla bañando y subirla a redes, me parece desubicado”, sostuvo.

Como se recuerda, Juan Víctor mandará una carta notarial a su expareja por exponer a su hija de tres años en las redes sociales.

