Luego de conocer el resultado de la prueba de ADN, que determinó que no es el padre del niño de 10 días, Dayanita lloró y abrazó a su expareja Pamela Gómez en el set del programa de entretenimiento ‘Andrea’.

“Te quiero mucho”, le dijo la actriz cómica entre lágrimas tras conocer que el menor de edad no es su hijo.

Asimismo, la integrante del ‘Wasap de JB’ pidió disculpas por la insistencia de la prueba de ADN y afirmó sentirse feliz de haber aclarado la duda que tenía durante varios años.

“Gracias una vez más, discúlpame por tanta insistencia. No creas que me quitan un peso de encima, porque me han dicho que no es mi hijo, estoy feliz de haber aclarado todo esto, pero siempre lo voy a tener en mi corazón, lo voy a llevar presente a donde vaya porque para mí ha sido mi hijo”, dijo Dayanita en el espacio conducido por Andrea Llosa.

Por su parte, Pamela Gómez, mostró sus disposición para que la actriz cómica no pierda contacto con el menor de edad.

“El cariño que tiene por mi bebé, no lo voy a alejar, estoy tranquila por mi hijito”, sostuvo.

