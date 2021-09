La conductora de televisión Magaly Medina afirmó que el programa de entretenimiento ‘Andrea’ le robó su idea sobre viajar hasta la ciudad de Aguaytía, en Pucallpa, para convencer a la madre del niño de 10 años que autorice la prueba de ADN para conocer si Dayanita era el padre. En la noche de este miércoles, se conoció que el resultado fue negativo y que no es el progenitor del menor de edad.

“Nosotros hablamos ese día con ella (Dayanita), la convencimos y le prometimos que si tenía que ir personalmente hasta la selva, en una región del Perú donde a mí se me quiere mucho, donde se me tiene mucho cariño, íbamos a ir todos con un reportero y, si era posible, yo misma ir con ella a convencer a la mamá del pequeño que se hiciera y aceptara la prueba de ADN”, dijo la directora de ‘Magaly TV: La Firme’.

“Iba a hacer, claro. Al día siguiente, por cosas que no comentaré en este programa, fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá, cuando ya se había tirado la toalla, pero así es la televisión, no siempre la competencia está afuera, lamentablemente está dentro de nuestra propia casa y se arrebatan las cosas y se compiten de esa manera”, agregó.

De acuerdo con la popular ‘Urraca’, decidió no intervenir y evitar pleitos de programa a programa porque no le realmente importaba era que Dayanita conociera si era el padre del menor de edad.

“Como dije, hay circunstancias en que uno propone y otros se apoderan de sus ideas, no solo pasa con programas de la competencia, sino también aquí. Otros se nos adelantaron, y este caso no era para estarnos quitando una presa, no suelo hacer eso”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO