Juan Víctor Sánchez viene alistando una carta notarial contra su expareja de Andrea San Martín por exponer a su hija de 3 años en las redes sociales. El video que habría rebalsado la molestia de Sánchez sería uno donde la menor está siendo bañada por Sebastián Lizarzaburu, actual pareja de Andrea y padre de su primera hija.

El expiloto de avión manifestó para el programa Amor y Fuego, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre, que ha pedido a Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu que dejen de exponer a su hija Lara en sus redes sociales y para viene viene alistando una medida legal. “Como un tema legal viendo que se están exponiendo la integridad de mi hija”, indica.

Juan Víctor no quiere que expongan su hija en redes sociales

“Mi hija tiene su padre y el padre no tolera este tipo de actos, que la mamá lo tolere, eso ya hay ciertas cosas que normalizan que yo no lo veo normal y que a futuro puede alterar las emociones de mi hija”, comentó.

“Lógicamente por el bien de mi hija porque su integridad mental y física se está viendo expuesta lo cual no me parece, lo he conversado con psicólogos y sí, espero que ante esta solicitud se pueda hacer caso”, enfatizó.

Sobre Sebastián Lizarzaburu, la expareja de Andrea: “Sinceramente no he escuchado nada positivo de él, lamentablemente”.

“Bien por él si puede cambiar... si puede ser buen padre y todo. Porque cuando yo he estado presente en la vida de su hija (Maia), el señor no existía”, añadió.

Juan Víctor Sánchez afirma que Andrea San Martín ha hecho caso omiso a su pedido, mientras que Sebastián Lizarzaburu lo ha dejado en visto. “Que mantengan su relación felices que lo sean, pero que cuiden a mi hija como tal, que no la expongan y que no haya personas que la estén viendo como ‘ay pobrecita mi niña’”, señala.

Aumento de pensión

Asimismo, Juan Víctor Sánchez habló sobre el pedido de aumento de pensión que le pidió Andrea San Martín. “Perdí mi trabajo hace un tiempo. No puedo hablarte de montos, porque no quiero que vayan hacer un cargamontón, porque ya se ha visto antes hacia mi persona”, finaliza.

LAS DECLARACIONES DE JUAN VÍCTOR EN AMOR Y FUEGO

